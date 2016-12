Ford, nuovo Explorer e gli altri Suv

Nei prossimi 3 anni Ford lancerà in Europa 5 nuovi modelli tra Suv e crossover . Tutti col rinnovato sistema di trazione integrale intelligente sviluppato dalla Casa di Dearborn, che ad ogni modo non rinuncerà a offrire gli stessi modelli con le più convenzionali versioni a due ruote motrici. A trazione integrale sarà anche la nuova Focus RS , la versione più sportiva della gamma Focus, che vediamo in anteprima a Francoforte.

La novità più interessante al salone tedesco è però Edge, un Suv di fascia media inedito per lʼEuropa ma già da qualche mese in vendita in Nord America. Restyling proficuo anche Kuga e il pick-up Ranger, mentre il top di gamma dei Suv Ford resta Explorer, in queste immagini nella sontuosa versione Platinum lanciata poche settimane oltre Atlantico. Interni in pelle, un impianto audio Sony da 500 watt, un touch screen da 10 pollici e un livello di finiture altissimo qualificano la nuova versione di Explorer, che a richiesta offre anche la terza fila di sedili. Restyling importante anche nel design, dove lʼaerodinamica è migliore per via degli Air Curtains, che ottimizzano i flussi dʼaria attorno al veicolo e riducono gli attriti. Nella gamma motori ci sono il 2.0 e il 2.3 benzina, ma anche il possente e nuovo V6 di 3,5 litri.