Fiat Panda K-Way, stile unico

Il cliente può scegliere tra 6 tinte ‒ blu, bianco, nero, rosso, giallo e arancione – e abbinarvi calotte dei retrovisori e coprimozzo in 4 colori: giallo, arancione, blu e titanio. Fiat Panda K-Way si caratterizza per dettagli di stile importanti, come la barra frontale porta logo, le barre longitudinali sul tetto, le calotte dei retrovisori esterni verniciati in titanio. Inoltre, speciali sticker K-Way spiccano sulle porte posteriori. Non meno distintivi si presentano gli interni, dove spiccano i sedili rivestiti in tessuto blu ed eco-pelle grigia, con il logo K-Way sulla seduta frontale. I colori tipici delle celebri giacche antipioggia primeggiano allʼinterno, con la plancia blu e il quadro strumenti argento. I sedili hanno due tasche sul retro-schienale complete di "Visibag", il giubbino ad alta visibilità che va indossato nelle situazioni di emergenza e creato da K-Way appositamente per Fiat.