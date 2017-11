15 novembre 2017 10:10 DS 5 Prestige, allure a la francaise Una versione super esclusiva dellʼammiraglia DS

La DS 5 nella versione più prestigiosa, fiore allʼocchiello della produzione automobilistica francese, e che si presta allʼuso presidenziale allʼEliseo. Non poteva che chiamarsi Prestige la versione speciale della DS 5 che vediamo in queste immagini. Sarà prodotta in soli 250 esemplari e rende omaggio ai 60 anni della DS 19 Prestige del 1958, per lʼepoca unʼauto davvero rivoluzionaria.

Lʼammiraglia dellʼEliseo Da video 1 di 13 Da video 2 di 13 Da video 3 di 13 Da video 4 di 13 Da video 5 di 13 Ufficio stampa 6 di 13 Ufficio stampa 7 di 13 Ufficio stampa 8 di 13 Ufficio stampa 9 di 13 Ufficio stampa 10 di 13 Ufficio stampa 11 di 13 Ufficio stampa 12 di 13 Ufficio stampa 13 di 13 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Eletta un anno fa “Auto Europa 2016”, la DS 5 coltiva lʼambizione di riprendere il fil rouge con le mitiche Citroen DS degli anni 50 e 60, spezzato poi negli anni 80. Fiore allʼocchiello di quelle ammiraglie francesi era il sistema di sospensioni ultra-calibrate e super ammortizzate, e oggi la nuova DS 5 Prestige fa sua quella tradizione dotandosi di sospensioni con tecnologia PLV (Preloaded Linear Valve), che assicurano una fluidità di marcia di assoluta eccellenza. Gli esterni della serie speciale Prestige si differenziano rispetto alle versioni ordinarie per la calandra scolpita, i fari anteriori direzionali xeno e LED e i fendinebbia a LED con funzione adattativa in curva, fino ai retrovisori Nero Perla e ai cerchi in lega neri da 19 pollici con coprimozzo Gold.