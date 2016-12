8 luglio 2016 07:30 Con Audi Q2 alla scoperta di Cuba Il crossover tedesco presto a listino

Fa un certo effetto vedere la nuova Audi Q2 in giro per le strade dellʼAvana a Cuba. Lʼimmagine dellʼisola, quando si parta di automobili, è sempre legata alle “macchinone” americane anni 50 abbandonate sul posto allʼepoca della rivoluzione castrista, e divenute quasi unʼicona del paesaggio cubano. Ma i tempi cambiano e Audi ha scelto la “perla dei Caraibi” per organizzarvi un test drive, invitando i giornalisti della stampa internazionale a provare il crossover Q2.

Audi Q2, al via la produzione 1 di 25 Da video Da video Audi Q2, al via la produzione 2 di 25 Da video Da video Audi Q2, al via la produzione 3 di 25 Da video Da video Audi Q2, al via la produzione 4 di 25 Da video Da video Audi Q2, al via la produzione 5 di 25 Da video Da video Audi Q2, al via la produzione 6 di 25 Da video Da video Audi Q2, al via la produzione 7 di 25 Da video Da video Audi Q2, al via la produzione 8 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi Q2, al via la produzione 9 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi Q2, al via la produzione 10 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi Q2, al via la produzione 11 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi Q2, al via la produzione 12 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi Q2, al via la produzione 13 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi Q2, al via la produzione 14 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi Q2, al via la produzione 15 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi Q2, al via la produzione 16 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi Q2, al via la produzione 17 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi Q2, al via la produzione 18 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi Q2, al via la produzione 19 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi Q2, al via la produzione 20 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi Q2, al via la produzione 21 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi Q2, al via la produzione 22 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi Q2, al via la produzione 23 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi Q2, al via la produzione 24 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi Q2, al via la produzione 25 di 25 Ufficio stampa Ufficio stampa Audi Q2, al via la produzione leggi dopo slideshow ingrandisci

Un modello assolutamente inedito Q2 allʼinterno della gamma Audi e un itinerario di rara bellezza, lungo circa 160 km, anchʼesso inedito nel settore sempre molto affollato delle presentazioni auto internazionali. E un poʼ stride il contrasto tra le macchinone americane anni 50 e il moderno, compatto crossover tedesco, lungo meno di 4,2 metri e molto alto (più di un metro e mezzo), perfetto anche come Urban Suv nelle città europee. Audi Q2 rappresenta anche una sfida per la Casa di Ingolstadt, perché lancia nuovi canoni di stile. La calandra, ad esempio, ha una inedita forma ottagonale, pur essendo subito riconoscibile come Audi, mentre la linea del tetto degrada verso il portellone a moʼ di coupé, così da rafforzare lʼimmagine sportiva del veicolo.