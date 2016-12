Bentley Bentayga, Power on Ice

Provare Bentayga, il primo Suv Bentley, e godersi unʼesperienza di viaggio unica . Sono proprio fortunati i clienti della blasonata factory britannica, per i quali è nato "Power on Ice" , molto ma molto più di un corso di guida su neve e ghiaccio. Dove mettere alla prova il Suv con motore 12 cilindri turbo benzina da oltre 600 CV e il sistema di trazione integrale Bentey con Driving Dynamics Mode , che distribuisce in modo costante la trazione tra avantreno e retrotreno.

A febbraio Bentley Bentayga sarà impegnato sui laghi ghiacciati della Finlandia. I clienti ‒ facoltosi! ‒ che volessero provarlo in anteprima possono partecipare a "Power on Ice", dieci itinerari in cui vestiranno i panni di test driver. Saranno guidati dal Bentley Ice Driving Team, capeggiato dal campione di rally Juha Kankkunen. Con Bentayga ci saranno altre vetture della Casa inglese, chiaramente a trazione 4x4, come la Continental GT3-R. I test driver metteranno alla frusta le abilità dei veicoli in situazioni di aderenza molto differenti da quelle cui sono abituati. Lʼevento si snoda su 4 giorni, e oltre ai due dedicati alla guida ci sarà spazio per il lato prettamente turistico: gite in slitte trainate da cani husky, cene ed escursioni, sauna finlandese. Il prezzo del pacchetto è di 11.900 euro, quanto una buona utilitaria! Ma tutto sommato in linea con le possibilità della clientela Bentley.