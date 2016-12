Porsche: festa con la nuova 911 GT3

, il suo modello più popolare (820 mila unità vendute) e vera immagine simbolo della Casa tedesca. Al di là di tutti i rinnovamenti cui è stata sottoposta nei suoi 5 decenni di ribalta, la Porsche 911 ha mantenuto lo stile di sempre, ponendosi come l’auto sportiva evergreen per eccellenza. In omaggio a lei,

foto Ufficio stampa

Classica e al tempo stesso modernissima, la quinta generazione della 911 GT3 impiega per la prima volta l’asse posteriore sterzante attivo, un modo per migliorare ulteriormente la precisione e la stabilità in curva. L’auto ha trazione posteriore e la sua dinamica di marcia beneficia anche del differenziale posteriore autobloccante a regolazione elettronica. Il motore è il 6 cilindri boxer aspirato di 3,8 litri, capace di sviluppare la bellezza di 475 CV e di ottenere performance straordinarie: l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,5 secondi, da 0 a 200 servono 12 secondi e la velocità massima è di 315 km/h. Il cambio è quello a doppia frizione Porsche Doppelkupplung (PDK).

Prestazioni di assoluta eccellenza per un’auto che è prodotta in serie e in discreti volumi, non una sporadica supercar da salone di cui viene prodotto solo qualche esemplare su ordinazione. Una sports car che compie il giro al Nurburgring in meno di 7 minuti e mezzo. A parte la struttura leggera in acciaio e alluminio (la stessa della 911 Carrera), la nuova 911 GT3 si caratterizza esteticamente per le carreggiate più ampie, i grandi cerchi da 20 pollici e il vistoso alettone posteriore fisso, che ottimizza l’aerodinamica della sports car tedesca.

E a beneficiare dell’ottimo momento Porsche sono anche i lavoratori. Immune da ogni sorta di crisi, con le vendite di automobili aumentate del 20% nel 2012 e l’utile operativo del 25%, il consiglio d’amministrazione della Casa di Stoccarda ha deciso di condividere i successi della 911 anche con i suoi 13.500 addetti tedeschi, cui andrà un bonus produttività di 8.111 euro lordi per la scorsa annata. Quanto alla nuova Porsche 911 GT3, il lancio sul mercato italiano è previsto ad agosto (ma la prevendita è già scattata): il prezzo è di 140.604 euro, IVA inclusa.