Kizashi Sport, ennesima sfida Suzuki

- Gli amanti delle berline classiche a tre volumi hanno ora una proposta in più. È lae il suo posizionamento è senza dubbio al top di gamma per qualità di prodotto. Lontanissima dalle berline stucchevoli e low price che spesso vediamo,ed è disponibile con le 4 ruote motrici e la trasmissione a variazione continua CVT (con comandi al volante).

foto Ufficio stampa

Lunga 4,65 metri, con un passo di 2,7 metri, per 1,82 metri di larghezza, la nuova berlina nipponica diventa l’auto ammiraglia della gamma Suzuki. Il baricentro ribassato, le sospensioni anteriori tipo McPherson e posteriori Multilink, i cerchi in alluminio e gli pneumatici a profilo ribassato da 18 pollici e misura 235/45 la caratterizzano in senso decisamente sportivo. Gli inserti cromati sulla griglia anteriore, le minigonne laterali integrate e sulla coda il vistoso spoiler e i doppi terminali di scarico rappresentano una vera alternativa di stile nel compassato segmento D europeo. I fari allo xeno sono ad alta intensità (HID).

Suzuki Kizashi Sport monta un potente motore 2.4 benzina da 178 CV, disponibile sia per la versione a due ruote motrici che per la 4WD-CVT, cioè trazione integrale e cambio CVT, con comandi al volante. Il sistema di trazione integrale è di ultima generazione, a controllo elettronico predittivo i-AWD (Intelligent All Wheel Drive), che modula in automatico la marcia secondo le condizioni dell’asfalto, contribuendo così a ottimizzare anche i consumi. La berlina dispone poi di un sistema di controllo combinato tra ESP, Hill Hold Control, ABS e i-AWD, per migliorare la stabilità e il controllo della vettura in qualsiasi condizione di marcia.

Gli interni hanno uno squisito taglio sportivo, con il volante in pelle traforata regolabile in altezza e profondità e sedili in pelle con impunture a contrasto e regolabili elettricamente. Il climatizzatore è automatico bi-zona, i sedili anteriori sono riscaldabili, come i retrovisori esterni (ripiegabili elettricamente) e non manca il Cruise Control e 7 airbag standard. A richiesta c’è il tetto panoramico ad apertura elettrica. Kizashi ha il sistema Bluetooth e un impianto hi-fi con 8 altoparlanti e lettore CD/MP3.

Suzuki Kizashi Sport ha un prezzo di 27.800 euro per la versione 2WD con cambio manuale a 6 marce e di 30.800 euro per quella 4WD CVT. Proposta interessante per il nostro mercato è la versione bifuel benzina/gpl a due ruote motrici, il cui prezzo di 29.500 euro include il kit BRC a iniezione sequenziale con elettroiniettori e la garanzia sui componenti dell’impianto gpl per 3 anni o 100.000 km. In fase di lancio e fino al prossimo 31 maggio, la versione bifuel è offerta allo stesso prezzo di 27.800 euro della berlina base.