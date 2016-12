Auto elettrica: intesa Bmw-Toyota

foto Ufficio stampa

Se una vettura sportiva Bmw diventa elettrica, i concorrenti non potranno esimersi dal fare altrettanto. E se una city car o un monovolume Toyota fanno contente le famiglie per il risparmio sulla spesa carburante, allora i costruttori europei e coreani, americani e cinesi dovranno adattarsi. Quattro i punti strategici dell’accordo, il cui memorandum d’intesa era già stato firmato nel luglio scorso: celle combustibili (Fuel Cells) e serbatoi adatti per l’idrogeno; auto sportive e il primo modello congiunto potrebbe vedere la luce già quest’anno; tecnologie per l’alleggerimento dei veicoli e infine le future batterie aria-litio.

È forse proprio quest’ultima la voce più innovativa dell’intesa, perché le batterie aria/litio hanno il vantaggio di aumentare l’autonomia di marcia dei veicoli elettrici rispetto a quelle agli ioni di litio. È un po’ il punto debole oggi quello della scarsa autonomia delle auto elettriche, tanto che molti costruttori preferiscono affiancare un motore termico tradizionale (sono perciò ibride) per consentire lunghe percorrenze. Motivi davvero pregnanti per spiegare la stretta di mano tra Akio Toyoda e Norbert Reithofer, i due presidenti dei gruppi Toyota e Bmw.