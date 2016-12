Nuove Toyota Aygo e Lexus RC

09:30 - Il gruppo Toyota presenta a Ginevra tutta la sua ampia gamma, fatta di city car brillanti e maneggevoli – come la nuova Aygo – e di eleganti super sportive – come la Lexus RC. Su tutto si erge però l’alimentazione ibrida elettrica, cavallo di battaglia del colosso nipponico da oltre un decennio e che Toyota ora produce anche in Europa. Lo scorso anno la produzione di veicoli ibridi Toyota nel Vecchio Continente è raddoppiata, raggiungendo le 116.383 unità tra gli impianti di Francia e Regno Unito.

Allo stand Toyota spicca la seconda generazione di Aygo. Delle tre city car di segmento A sviluppate congiuntamente col gruppo PSA (Peugeot 108 e Citroen C1), la Aygo è senza dubbio quella col design più originale e distintivo. Molto aggressiva, futuribile, pensata per il target giovanile e di tendenza, la nuova Aygo si caratterizza per la forma a “X” del frontale, che richiama un po’ il blasone delle vetture premium Lexus. Che qui presentano la nuova coupé RC nella versione F Sport, di gran carattere a dispetto della motorizzazione ibrida. Lexus RC300h monta il motore 2.5 Lexus Full Hybrid ed è ultra tecnologica, dispone infatti della nuova interfaccia Remote Touch (RTI) e del sistema di sicurezza Blind Spot Monitor (BSM) per la copertura degli angoli ciechi.