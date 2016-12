Financial Times: "Fiat e Peugeot valutano la fusione"

17:26 - Fiat-Chrysler e Peugeot stanno valutando l'idea della fusione. Un accordo in tal senso tra le due aziende darebbe vita alla quinta casa automobilistica al mondo, con 8 milioni di veicoli prodotti all'anno. L'indiscrezione viene data dal Financial Times, che cita alcune fonti secondo cui le trattative sono in fase preliminare. I due gruppi avrebbero avuto contatti informali in tal senso all'inizio dell'anno.

Le trattative sarebbero alla fase preliminare, scrive il quotidiano. Un accordo unirebbe due delle più antiche e popolari case automobilistiche europee e dinastie familiari nell'industria dell'auto. ''Se le trattative faranno progressi'' il gruppo che nascerebbe produrrebbe otto milioni di auto l'anno e sarebbe un ''potenziale rivale di Volkswagen, Toyota e General Motors'' afferma il Financial Times. ''Le trattative non sono iniziate ma ci sono stati contatti e ritengo che il 2015 sarà l'anno decisivo'' afferma un banchiere a conoscenza delle discussioni citato dal Financial Times.



Una settimana fa l'indiscrezione su Volkswagen - La notizia pubblicata dal quotidiano londinese arriva giusto una settimana dopo l'indiscrezione, seccamente smentita dal Lingotto, di trattative in corso per una fusione con Volkswagen. La verità è che Chrysler dopo la cura-Fiat è tornata ad essere altamente competitiva in patria e quindi fa gola in sè e altrettanta gola fa la sua capillare rete di concessionarie nel mercato statunitense che da alcuni trimestri è in netta ripresa.