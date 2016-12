Zika, Usa: "Non ci sono ragioni per cancellare le Olimpiadi di Rio"

"Non ci sono ragioni di salute pubblica per cancellare le Olimpiadi di Rio". E' la risposta statunitense all'appello lanciato da 125 scienziati e medici affinché l'Oms sospenda i Giochi in programma dal 5 al 21 agosto per timori relativi al virus Zika. "I pericoli non sono alti, se non per le donne in stato di gravidanza", ha detto Thomas Frieden, direttore dei Centers for Disease Control, organismo di controllo della Sanità americana.