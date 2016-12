Zika, in Venezuela i primi tre morti

Zika, Oms: test vaccino non prima del 2017 - Saranno necessari almeno 18 mesi per il via libera a sperimentazioni su larga scala di possibili vaccini contro il virus Zika. Lo ha reso noto l'Organizzazione mondiale della Sanità. Marie-Paule Kieny, assistente del direttore generale dell'Oms, ha definito inoltre "molto probabile" la correlazione tra la diffusione del virus e l'aumento dei casi di microcefalia registrati in Centro e Sudamerica.



Australia, seconda donna incinta positiva al virus - Intanto una donna incinta in Australia è risultata positiva al virus Zika dopo aver viaggiato all'estero. Si tratta del secondo caso del genere in questa settimana. Secondo gli esperti, il rischio di diffusione di Zika in Australia è estremamente basso: il tipo di zanzara che porta il virus vive solo in un angolo remoto del nordest del Paese, scarsamente popolato.