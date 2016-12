Zika, autorità Usa sconsigliano viaggi a Miami: cinque i contagiati

Le autorità federali Usa hanno sconsigliato a donne incinte e ai loro partner di recarsi nella contea di Miami-Dade per il rischio di contrarre il virus Zika. Dopo i numerosi casi registrati, in Florida, è stata identificata una seconda zona di trasmissione locale, in un'area che include anche la popolare meta turistica di South Beach. Cinque, al momento, i contagiati: si tratta di tre uomini e due donne.