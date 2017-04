Wsj: Trump pensa a controlli più severi anche per i visitatori Ue in Usa

L'amministrazione, inoltre, vorrebbe controlli più accurati sulle persone prima che ottengano il visto, invitando quindi le ambasciate a tenere colloqui più approfonditi; questi cambiamenti potrebbero interessare tutte le persone, a prescindere dalla nazionalità, coinvolgendo anche i cittadini degli Stati alleati



Le misure rappresenterebbero i "controlli estremi" promessi da Trump. "Se c'è un dubbio sulle intenzioni di una persona che sta venendo negli Stati Uniti, questa persona deve superarli e mostrarci che sta venendo per ragioni legittime", ha commentato Gene Hamilton, consigliere del segretario per la Sicurezza interna, John Kelly.



Il rafforzamento delle misure potrebbe essere applicato anche ai 38 Paesi, tra cui l'Italia, che partecipano al Visa Waiver Program, cioè il programma che permette di entrare negli Stati Uniti senza visto, a patto di non restarci per più di 90 giorni. Il più grande cambiamento potrebbe essere rappresentato dall'obbligo, al momento della domanda per il visto o il Waiver Program, di consegnare il proprio telefono, in modo che le autorità possano controllare i contatti e, forse, anche altre informazioni; inoltre, potrebbe già essere richiesto, in questa fase, di consegnare le password dei social media per verificare non solo i post pubblici, ma anche quelli privati.



L'amministrazione sta inoltre lavorando per mettere in pratica una proposta di Trump quando era ancora candidato: sottoporre a un "test ideologico" le persone che vogliano entrare negli Stati Uniti, come fatto in passato per scovare anarchici e comunisti.