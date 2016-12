Voto nell'est Ucraina, trionfo dei separatisiUe: "Illegali", Mosca: "Valide e regolari"

00:45 - Il premier dell'autoproclamata repubblica popolare di Donetsk, Aleksandr Zakharcenko, è stato eletto presidente con l'81,37% dei voti secondo un exit poll i cui risultati sono stati resi noti dal presidente della commissione elettorale, Roman Liaghin. Zakharcenko - come previsto - ha trionfato anche alle legislative, con il suo partito "Repubblica di Donetsk" che, secondo la stessa fonte, ha ricevuto il 65,11% delle preferenze.

Intanto il presidente ucraino tuona contro le elezioni nell'est separatista del Paese. Il voto di oggi è "una farsa sotto la minaccia dei carri armati", ha detto Petro Poroshenko.



Mosca riconosce la validità delle elezioni - Di tutt'altro avviso Mosca, che ha riconosciuto la validità delle elezioni svoltesi in Ucraina Orientale. "Le elezioni nelle regioni di Donetsk e Lugansk si sono svolte in modo organizzato e con un'alta affluenza", fa sapere inoltre il ministero degli Esteri russo, come riporta l'Itar-Tass.



Ue: "Elezioni illegali e di ostacolo alla pace" - Sulla stessa linea d'onda del premier Poroshenko anche la Ue che giudica le elezioni "illegali", ribadisce che "non saranno riconosciute" e sottolinea che esse costituiscono un "nuovo ostacolo" sulla via di una soluzione pacifica del conflitto. Lo ha reso noto il nuovo responsabile della diplomazia Ue Federica Mogherini.