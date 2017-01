8 maggio 2015 Voto Gb, eletta la 20enne Mhairi Black: è la più giovane deputata dal 1667 a oggi Candidata con i nazionalisti scozzesi dell'Snp, ha sconfitto con ampio margine l'ex ministro laburista Douglas Alexander Tweet google 0 Invia ad un amico

14:47 - Si chiama Mhairi Black, ha 20 anni ed è la più giovane deputata britannica dal 1667 a oggi. E' stata eletta nelle file dell'Snp, lo Scottish national party che ha sbaragliato la concorrenza nei collegi scozzesi, conquistando 56 seggi sui 59 disponibili alle elezioni britanniche tenutesi giovedì. La Black è riuscita a sconfiggere, con ampio margine, un peso massimo: l'ex ministro laburista Douglas Alexander.



La giovane studentessa, vincitrice nel collegio scozzese di Paisley e Renfrewshire South, è così divenuta uno dei simboli del trionfo dei nazionalisti scozzesi e della debacle del Labour a nord del confine inglese.



Dopo la proclamazione a deputata, la promessa dell'Snp ha ringraziato tutti, a partire dai suoi genitori. La giovane ora dovrà dividersi per qualche settimana fra Londra e la Glasgow University dove deve sostenere il suo ultimo esame per ottenere una laurea in politica scozzese.