Violento terremoto in Nuova Zelanda, ci sono vittime e feriti: tsunami sulla costa orientale, evacuata la zona

Secondo il ministro neozelandese per la protezione civile, Gerry Brownlee, al momento non è ancora possibile quantificare il numero delle vittime. Certa la presenza di un morto a Kaikoura, a causa del crollo di un edificio. Il sisma, ha precisato Brownlee, è stato avvertito in maniera forte in tutto il Paese. Sono stati segnalati anche diversi feriti nelle località più vicine all'epicentro.



Tsunami sulla costa orientale - Dopo la scossa, nel Paese è scattato l'allarme tsunami: la popolazione di tutte le zone di costa bassa del Pacifico è stata invitata ad allontanarsi dal mare e a spostarsi su terreni alti o lontani dalle acque. E anche il centro della capitale Wellington, 400mila abitanti, che pure si trova sulla punta meridionale della North Island, è stato evacuato, mentre la gente che abita nei quartieri collinari è stata invitata a restare a casa.



Una prima onda anomala che ha investito verso l'1.50 la costa nord di South Island e a Kaikoura, 180 km a nord di Christchurch, è stata misurata in 2 metri e mezzo d'altezza. Le onde successive sono calate d'intensità, ma la protezione civile ha mantenuto l'allerta per il rischio di nuovi tsunami con onde dai tre ai cinque metri. L'allarme è rimasto in vigore per un paio d'ore nel tratto della costa orientale a nord di Christchurch e sulle isole Chatham, prima di essere ridimensionato e circoscritto ai bollettini del mare locali.