Video shock dall'Ungheria, la polizia lancia cibo ai migranti: "Trattati come animali"

Dopo il video della reporter ungherese che prende a calci i migranti, sul Web spunta un altro filmato shock che rilancia le accuse nei confronti di Budapest. Questa volta le immagini mostrano agenti di polizia che lanciano panini a decine di profughi ammassati in un recinto. La scena è stata ripresa da una donna austriaca, Michaela Spritzendorfer, volontaria per conto di un'organizzazione cattolica. "I migranti sono trattati come animali" ha denunciato la donna, alla quale ha fatto eco il direttore di Human Rights Watch (Hrw): "Come mucche in un recinto".