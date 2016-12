Calci e sgambetti ai profughi in fuga in Ungheria: licenziata operatrice televisiva

Mentre riprendeva il dramma dei profughi in Ungheria, un'operatrice della televisione N1TV sgambettava e prendeva a calci gli immigrati in fuga dalla polizia. Ma quando il video delle sue violenze è stato postato su Twitter dal reporter tedesco Stephan Richter, la donna, Petra Lazlo, è stata licenziata in tronco dall'emittente ungherese.