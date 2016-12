Video Isis: Sirte sarà un inferno Ecco 100 soldati Usa da uccidere

09:06 - "Trasformeremo Sirte in un inferno come Falluja, e Misurata sarà la nostra Mosul". E' questa l'ultima minaccia dell'Isis, diffusa in un nuovo video pubblicato sui social libici, e citato dai media locali. Nelle immagini i terroristi si rivolgono contro le milizie Fajr al potere a Tripoli e di loro dicono che "stringono le mani ai crociati". Sul web pubblicati i nomi, foto e indirizzi di militari Usa da uccidere.

Isis, nuove minacce in Libia di Giulio De Gennaro

Sabato mattina c'è stato l'annuncio dello Stato maggiore libico secondo il quale "la liberazione della capitale sarebbe avvenuta nelle prossime ore": un salto di qualità di annunci fatti nei due giorni precedenti ma che almeno in serata erano rimasti senza effetti. Fajr Libya, la coalizione di milizie filo-islamiche che controllano la capitale, ha smentito di essere sotto attacco in città e ha negato anche che siano state prese due cittadine (Az-Zawiyah e Al Aziziyah) a circa 45 chilometri dal centro di Tripoli nei settori ovest e sud.



Tobruk ha dichiarato comunque il controllo su cinque aree della zona di Wershafana. Non ci sono notizie attendibili di morti a parte fonti militari che segnalano l'uccisione del numero 3 di Fajr Libya.



Dal cielo, secondo fonti ufficiali di Tobruk e media libici, sono venuti raid aerei su Tripoli che hanno preso di mira una base di miliziani nei pressi dell'aeroporto internazionale fuori uso da tempo e, senza danni, e l'unico altro scalo in funzione, il "Mitiga" situato a meno dieci chilometri dal centro cittadino. Un MIg 23 ha bombardato, per la prima volta, lo scalo di Zuwara, centro ad una cinquantina di chilometri dal confine tunisino.



Isis a militanti: ecco 100 soldati Usa da uccidere - Minaccia anche contro l'America. In un post pubblicato sul web gli jihadisti hanno lanciato un appello a tutti i militanti e simpatizzanti negli Usa perché uccidano 100 militari americani che hanno combattuto lo Stato islamico, indicando i loro nomi e pubblicandone le foto e i presunti indirizzi. Lo rende noto il Pentagono.



"Ora è tutto facile, voi dovete compiere solo il passo finale, che aspettate?". Parole agghiaccianti, che gettano nel terrore almeno cento famiglie americane. E che dimostrano quanto potente sia l'arma della propaganda utilizzata dagli uomini del califfo al Baghdadi. Da un primo esame della lista nera dell'Isis, l'elenco è stato realizzato con nomi di militari che compaiono in tutti gli articoli che parlano e hanno parlato dei raid aerei degli Usa in Iraq e in Siria. Altri nomi sembrano essere stati raccolti dai report del Dipartimento della Difesa sulla campagna contro l'Isis. Ma la lista include anche personale militare o altre persone che con i raid contro i jiahdisti non c'entrano nulla. Nell'elenco compaiono anche i nomi e le fote di donne i cui visi sono pero' stati offuscati. Le indagini si stanno quindi concentrando soprattutto sugli indirizzi pubblicati, per verificare se effettivamente corrispondano alle reali residenze dei militari individuati come obiettivo.