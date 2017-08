Venezuela, si insedia la Costituente Ansa 1 di 6 Afp 2 di 6 Afp 3 di 6 Afp 4 di 6 Afp 5 di 6 Afp 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Rodriguez ai vertici della Chiesa: "Vogliamo pace" - A dare il via alla cerimonia dell'insediamento è stato Fernando Soto Rojas, ex parlamentare chavista, il più anziano tra i 545 membri della nuova assemblea, presieduta dall'ex ministro degli Esteri Delcy Rodriguez. "Ai vertici della Chiesa diciamo che vogliamo pace. La pace sia con tutti noi, amen, amen per la pace in Venezuela", ha detto la Rodriguez. "E' arrivata la Costituente con il suo potere sovrano e plenipotenziario, per curare il paese dalle ferite della guerra economica", ha aggiunto. La Santa Sede aveva chiesto a Maduro di "assicurare il pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali" e di sospendere l'Assemblea appena eletta perché "invece di favorire la riconciliazione fomenta un clima di tensione".



La presidente contro le ingerenze straniere - La Rodriguez ha quindi respinto ogni "interferenza straniera", in particolare americana, nella crisi in corso nel Paese. "Per la comunità internazionale il messaggio è chiaro, molto chiaro: noi, i venezuelani, risolveremo il nostro conflitto, la nostra crisi, senza alcuna sorta di interferenza straniera, senza alcuna sorta di mandato imperialista", ha affermato l'ex ministro durante il suo discorso di investitura.



Manifestazione pro-Maduro e a favore della Costituente - "Il Venezuela vuole pace", ha ribadito Soto Rojas, in mezzo agli applausi dei parlamentari chavisti nel Salone ellittico del Palazzo federale legislativo. "Nella giornata odierna - ha aggiunto - il popolo del Venezuela insedia la sovrana e plenipotenziaria assemblea costituente". Nei dintorni del Palazzo e in altri punti di Caracas gruppi di simpatizzanti del presidente Nicolas Maduro hanno seguito la cerimonia manifestando a favore della Costituente.



L'opposizione protesta, lacrimogeni sui dimostranti anti-Costituente - In parallelo alla marcia dei filo-Maduro, l'opposizione ha convocato le proprie proteste contro l'insediamento. Tensione alle stelle a Caracas dopo l'insediamento della Costituente: non lontano dalla sede del Parlamento, la guardia nazionale bolivariana ha lanciato gas lacrimogeni contro un gruppo di manifestanti dell'opposizione. La polizia chavista aveva già bloccato gli ingressi alla sede parlamentare, ricordano gli oppositori, sottolineando che nella zona ci sono ora gruppi di motociclisti chavisti e un blindato della guardia bolivariana.