Venezuela, fermato 25enne originario di Molfetta | "L'accusa è terrorismo"

Angel Faria Fiorentini , un 25enne italo-venezuelano originario di Molfetta (Bari), è stato fermato a Caracas durante una manifestazione contro il presidente Maduro. Secondo il racconto di due suoi amici, il giovane sarebbe stato arrestato lunedì e poi rinchiuso in un carcere militare. Come riferito dall'avvocato Andrés Perillo, durante l'udienza preliminare il ragazzo è stato accusato di terrorismo . La Farnesina segue attentamente il caso.

Ma il legale di Angel e i suoi amici contestano la versione ufficiale e parlano invece di un'imboscata dei militari avvenuta "dopo qualche disordine", non comparabile agli ultimi violentissimi scontri avvenuti nel Paese. Secondo loro, il ragazzo è assolutamente innocente: essendo un paramedico, era lì solo per aiutare le persone ferite, anche gli stessi poliziotti. "Angel è un tipo tranquillissimo", sottolinea l'avvocato Perillo, "lo conosco da anni e mi ha confermato che non ha partecipato a nessun atto violento, così come molti altri dei fermati nel blitz".