Venezuela, Alfano: "Rischio di guerra civile nel Paese è concreto"

Presso la comunità internazionale è ormai maturata la convinzione che "in Venezuela i rischi di una potenziale guerra civile sono concreti". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, in un'informativa al Senato sul Venezuela. "E' un Paese a cui teniamo molto per i legami storici, oserei dire di sangue", ha aggiunto Alfano, spiegando che "i rischi della situazione coinvolgono almeno 150mila cittadini italiani".