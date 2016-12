Vendetta dell'Isis a Mosul, messi a morte altri 23 prigionieri

L'Isis ha giustiziato in piazza a Mosul 23 prigionieri nei pressi dell'ospedale Ibn Sina: lo riferiscono i media curdi citando fonti nella "capitale" dello Stato islamico. Chiunque viene trovato in possesso di una Sim per cellulari viene bollato come spia e ucciso. In tre giorni il bilancio è di 50 carcerati messi a morte. Anche i parenti delle vittime rischiano l'uccisione e per questo non reclamano i cadaveri. Almeno 2.000 persone sono in prigione.