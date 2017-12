Valencia, poliziotto picchia una donna: un video lo incastra

Uno schiaffo violento che fa cadere una donna, che si trovava spalle al muro durante un controllo notturno a Valencia, nel quartiere Barona, da parte di due agenti della polizia nazionale spagnola, ha fatto scattare l'indignazione generale. A riprendere il momento dell'aggressione un passante con uno smartphone. Poco prima del colpo in pieno volto si sentono le grida della donna che minaccia i due poliziotti. Difficile stabilire cosa sia accaduto per far scattare la reazione violenta dell'uomo in divisa. Difficile dire anche come si sia conclusa la vicenda. Le immagini, diffuse sui social network, hanno alzato un polverone contro le forze dell'ordine. Aperta un'indagine per vederci chiaro.