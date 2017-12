Usa, verso stretta su migranti: Trump "pronto" a separare famiglie

L'amministrazione Trump è pronta a varare una nuova stretta sull'immigrazione con una serie di misure che comprendono la separazione dei figli dei clandestini dalle loro famiglie. Lo riporta il Washington Post. Il nuovo giro di vite, allo studio del Dipartimento per la sicurezza nazionale, servirebbe in particolare a prevenire una nuova ondata di famiglie o di minori non accompagnati dall'America centrale, attraverso il confine col Messico.