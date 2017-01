Usa, Trump: "Spero in una rapida ripresa per George e Barbara Bush"

"Non vedo l'ora che ci sia una rapida ripresa per George e Barbara Bush, entrambi ricoverati in ospedale. Grazie per la vostra meravigliosa lettera!". Così su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La lettera a cui fa riferimento è quella con cui l'ex presidente Usa George H.W. Bush ha annunciato al magnate repubblicano che, insieme alla moglie, non avrebbe potuto presenziare al suo insediamento alla Casa Bianca per motivi di salute.