Usa, Trump perde un altro pezzo: via lo stratega Stephen Bannon

La Casa Bianca ha comunicato l'uscita di scena di Steve Bannon, stratega dell'amministrazione Trump. "Il chief of staff della Casa Bianca John Kelly e Steve Bannon hanno convenuto di comune accordo che oggi sarebbe stato l'ultimo giorno per Steve. Siamo grati per il suo servizio e gli auguriamo il meglio", si legge in una nota della portavoce della Casa Bianca Sarah Huckabee Sanders.