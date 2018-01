Usa, Trump: "Il libro di Wolff è finzione, mai incontrato l'autore"

"Un'opera di finzione": così il presidente americano Donald Trump ha definito "Fire and fury", il libro che sta imbarazzando la Casa Bianca. Quanto al suo autore, Michael Wolff, il tycoon ha ribadito di non averlo mai incontrato. Durante una conferenza stampa a Camp David, Trump ha poi dichiarato di non rinnegare nulla delle scelte operate dalla sua amministrazione: "Tutto quello che ho fatto è giusto al 100%".