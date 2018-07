Usa, testa o croce per un arresto: licenziate due poliziotte

Due poliziotte statunitensi sono state licenziate per aver fatto "testa o croce" con una moneta per decidere o meno un arresto. Le agenti, attive nella Georgia, sono state incastrate da una telecamera mentre lasciavano al caso la sorte di un automobilista fermato. L'incidente risale ad aprile: da allora Courtney Brown e Kristee Wilson erano state messe in congedo. La beffa per le due è che a immortalarle è stata la telecamera che indossava una di loro.