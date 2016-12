Usa, Sanders a H. Clinton: "Sbaglia se pensa di aver vinto primarie"

Bernie Sanders risponde per le rime a Hillary Clinton, dopo che l'ex First lady ha detto alla Cnn che sarà lei il candidato del partito democratico per la presidenza. Il portavoce del senatore ha diffuso una nota nella quale ricorda i recenti successi di Sanders. "Nelle ultime tre settimane in Indiana, West Virginia e Oregon gli elettori hanno espresso il loro dissenso nei confronti della Clinton".