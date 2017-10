Usa, poliziotto scambia attore per ladro vero e gli spara

L'attore Jeff Duff doveva inscenare una rapina. Era tutto pronto: aveva addosso il suo cappuccio e in mano una pistola finta. Ma proprio mentre Jeff stava girando la scena si è visto arrivare una pallottola vera . A sparare un poliziotto che ha scambiato l'attore per un vero rapinatore . È successo in Indiana , negli Stati Uniti. L'attore, illeso, si è tolto la maschera e ha urlato al poliziotto: "Non sparare, è un film".

Il Dipartimento di polizia si è scusato per l'accaduto e ha detto che non era a conoscenza del fatto che in quella zona si sarebbe girato un film. Trattandosi di un quartiere a rischio di rapine, l'agente quando ha visto un uomo incappucciato e apparentemente armato uscire da un edificio, non ha avuto dubbi che si trattasse di un ladro vero. La casa di produzione Montgomery County Movie, invece, ha fatto sapere che collaborerà con la polizia affinché incidenti del genere non succedano più.