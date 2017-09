28 settembre 2017 06:57 Usa, morto a 91 anni Hugh Hefner: ha fondato la rivista Playboy Con le sue conigliette ha condotto la rivoluzione sessuale americana del XX secolo

E' morto a 91 anni Hugh Hefner, storico fondatore di Playboy. E' stata la stessa rivista a diffondere il comunicato nel quale si informa che Hefner è deceduto per cause naturali mercoledì sera nella sua casa, circondato dai suoi familiari. Hefner ha creato dal nulla un marchio inconfondibile in tutto il mondo ed è stato uno degli interpreti della rivoluzione sessuale moderna.

Addio a Hugh Hefner, lʼinventore delle "conigliette" Ansa 1 di 8 Ansa 2 di 8 Ansa 3 di 8 Ansa 4 di 8 Ansa 5 di 8 Ansa 6 di 8 Ansa 7 di 8 Ansa 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Con la creazione della rivista, nel 1953, Hefner diede il via alla costruzione di un marchio ad oggi inconfondibile e ha lasciato il segno nella cultura della seconda metà del Ventesimo secolo incarnando una delle espressioni della rivoluzione sessuale.

"Playmate per sempre": 7 conigliette tornano a posare dopo anni

Il fascino non ha età. E per dimostrarlo "Playboy", la celebre rivista "per soli uomini", ha chiesto a 7 celebri Playmate di tornare a posare a molti anni di distanza dalla prima volta. E così Monique St. Pierre (1978), Candace Collins (1979), Charlotte Kemp (1982), Cathy St. George (1982), Kimberley Conrad Hefner (1988), Renée Tenison (1988) e Lisa Matthews (1990), sono tornate in copertina. E in alcuni casi la resa è persino migliore. D'altronde Hugh Hefner lo ha sempre detto: "Una volta che sei una Playmate lo sei per sempre". Così le modelle di Playboy - geniale intuizione di Hefner nate anche come un veicolo per irridere il puritanesimo americano - hanno fatto la storia del costume, ed il ruolo è stato impersonato anche da numerosissime star di Hollywood. Hefner verrà ricordato anche per il suo look: in vestaglia di seta e con la sua inseparabile pipa, circondato da modelle, nella sua "Playboy Mansion".

