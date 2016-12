Usa, nuova protesta anti razzismo:25 fermi

00:48 - Almeno 250 manifestanti hanno circondato il quartier generale della polizia a Oakland, in California, nell'ennesimo giorno di protesta contro il razzismo e i metodi brutali usati dalle forze dell'ordine dopo i casi di Ferguson e New York. Bloccata l'autostrada, con manifesatnti incatenati lungo una corsia, al grido di 'Il silenzio è violenza' e 'Nero e respiro'. La polizia ha arrestato 25 persone per ostacolo a un edificio e a un pubblico ufficiale.

La protesta è stata organizzata per durare 4 ore e 28 minuti: le ore rappresentano il tempo che il corpo di Michael Brown è rimasto sull'asfalto dopo essere stato ucciso da un poliziotto, il 9 agosto scorso; mentre i minuti stanno a indicare che ogni 28 ore in cui un nero viene ucciso in America, secondo uno studio denominato 'Operation Ghetto Storm'.