Usa, nuova falla nella sicurezza: uomo armato sale in ascensore con Obama

07:09 - Ancora una falla nel sistema di sicurezza che dovrebbe proteggere Barack Obama. A un contractor per la sicurezza con una pistola e con tre condanne per assalto e percosse è stato consentito di salire in ascensore con il presidente americano, Barack Obama, in violazione dei protocolli del Secret Service. Lo riporta il Washington Post, secondo il quale l'episodio è accaduto nelle scorse settimane mentre Obama si trovava ad Atlanta.

Quando gli agenti del Secret Service gli hanno chiesto di smetterla di filmare Obama con il cellulare, l'uomo ha fatto finta di nulla. E' stato quindi interrogato e solo allora il Secret Service si è reso conto dei suoi precedenti penali. L'uomo è stato quindi licenziato dalla sua società.