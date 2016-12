27 gennaio 2015 Usa, le nevicate più disastrose della storia Gli studiosi della Noaa hanno stilato una classifica delle bufere di neve grazie a un nuovo sistema di calcolo. La peggiore di tutte risale al marzo del 1993 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:06 - Sulla costa nordest degli Stati Uniti sono in atto intense nevicate che hanno paralizzato grandi città come New York. Gli studiosi della NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) hanno stilato una graduatoria delle più violente bufere di neve che hanno colpito gli Stati Uniti nel Dopoguerra attraverso un sistema denominato "Northeast Snowfall Impact Scale", che individua per ciascuna bufera di neve cinque categorie di "severità".

Sebbene le ultime proiezioni abbiano ridimensionato il fenomeno nella Grande Mela, si attendono forti nevicate in Connecticut e Massachussets: a Boston si prevede un accumulo di oltre mezzo metro.



Anche le forti nevicate, così come quasi tutti i grandi disastri naturali, sono misurati attraverso una scala che ne descriva la violenza. Determinare l'intensità di tornado, uragani e terremoti risulta in effetti relativamente semplice: che sia la forza del vento, piuttosto che il minimo di pressione nel cuore del ciclone o l'intensità delle scosse nell'epicentro, vi sono strumenti in grado di "quantificare" l'episodio.



Come si misura la "severità" di una nevicata - L'impatto delle grandi nevicate dipende tanto dalla superficie di territorio interessata, quanto dallo spessore del manto nevoso e dalle caratteristiche delle regioni interessate. Gli effetti, pertanto, non sono semplici da quantificare. E qui entra in gioco il sistema "Northeast Snowfall Impact Scale" degli studiosi della Noaa, che prende in esame diversi parametri, fra cui aspetti sociali, economici, impatto sui trasporti e fetta di popolazione direttamente interessata dall'episodio, individua per ciascuna bufera di neve cinque categorie di "severità" e più in generale quali siano state nel complesso le grandi nevicate con effetti maggiori sul territorio americano. Per avere un peso significativo la nevicata deve comunque produrre almeno mezzo metro di neve su aree sufficientemente estese e interessare zone densamente popolate.



Le cinque peggiori bufere - In base a questa scala di intensità negli USA la bufera di neve peggiore del Dopoguerra è stata quella del 12-14 marzo del 1993: ha interessato gran parte degli stati della costa orientale (con la sola esclusione della Florida), con effetti di categoria 5, cioè "estreme impact", soprattutto in Pannsylvania, Stato di New York e West Virginia. Nella top cinque a seguire ci sono le bufere del 6-8 gennaio 1996, 2-5 marzo 1960, 15-18 febbraio 2003 e 2-5 febbraio 1961.