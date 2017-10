Dopo aver causato almeno 22 vittime sotto forma di tempesta tra Costa Rica, Nicaragua e Honduras, Nate si è trasformato in un vero e proprio uragano e ha toccato terra una prima volta vicino alla foce del fiume Mississippi, in Louisiana, e una seconda volta a Biloxi, città situata nello stato del Mississippi. Qui il cacciatore di tempeste Mike Theiss ha ripreso la situazione all'interno di un parcheggio completamente allagato dalla forte mareggiata, dove onde e vento fanno da assoluti protagonisti della clip pubblicata poi sull'account Twitter dello stesso Theiss. Nonostante la forza di Nate sia attualmente diminuita, negli Stati Uniti resta ancora una situazione di emergenza: sono state ordinate evacuazioni lungo la costa centrale del Golfo del Messico e la guardia nazionale statale in Louisiana ha mobilitato oltre mille unità per permettere il trasporto da Baton Rouge a New Orleans.