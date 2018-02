In missione dall'Australia sulle montagne dello Utah, negli Stati Uniti, per cacciare alci a bordo di un elicottero, per motivi di studio. Ma l'esemplare, che stava per essere catturato dalla rete per essere radiocollarato con un sistema Gps che ne tracciasse le rotte di migrazione, con un balzo ha colpito il rotore di coda del mezzo e ha fatto precipitare il velivolo. "Non si è mai visto un alce abbattere un elicottero", è stato il commento su Facebook dello sceriffo che pubblica le foto dell'incidente nella pagina della Contea di Wasatch. Ma il pilota, che ha riportato lievi ferite e lividi come il suo compagno di avventura, minimizza: "Atterraggio di fortuna, dopo che l'animale ha preso a calci con le zampe posteriori la coda, spezzandola".