Usa, in Virginia eletta la prima trans al Congresso statale

Danica Roem è la prima transgender eletta in un Congresso statale negli Stati Uniti, in Virginia. Una vittoria doppiamente significativa visto che la giornalista di 33 anni, democratica, ha conquistato il seggio di Richmond, che è stato per 13 mandati del repubblicano Robert G. Marshall, lo stesso che aveva appoggiato un disegno di legge che avrebbe posto limiti ai bagni pubblici che i trans avrebbero potuto usare.