Usa, Hillary Clinton: "Non mi candiderò più per la Casa Bianca"

"Ho smesso di fare la candidata. Non correrò più per la presidenza". Lo ha annunciato Hillary Clinton alla Cbs presentando il suo nuovo libro "What Happened" (Cosa è successo). "Ma non ho smesso con la politica, perché credo che credo letteralmente che sia a rischio il futuro del nostro Paese", ha spiegato l'ex First lady, sconfitta nel 2008 nelle primarie democratiche da Barack Obama e nel 2016 da Donald Trump nelle presidenziali.