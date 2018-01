Usa, Grumpy Cat vince la causa: risarcimento da 710mila dollari

Non farà tornare il sorriso sul suo muso notoriamente imbronciato, ma Grumpy Cat, il micio diventato un meme di internet e un marchio estremamente redditizio, ha appena ottenuto 710mila dollari di risarcimento, per decisione di un tribunale federale della California. Il famoso felino, la cui proprietaria è la signora Tabatha Bundesen, era al centro di un caso di violazione di copyright finito in tribunale, in cui la giuria si è pronunciata a favore dell'animale domestico.