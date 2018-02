Usa-Gb, colloquio Trump-May dopo critica alla sanità britannica

Il presidente americano Donald Trump e la premier inglese Theresa May hanno avuto un colloquio telefonico. Lo rende noto la Casa Bianca. Al centro della conversazione la questione nordcoreana e il recente viaggio della leader britannica in Cina. E' però molto probabile che la telefonata sia stata anche l'occasione per un chiarimento tra i due leader, dopo le recenti critiche mosse dal tycoon al sistema sanitario del Regno Unito.