Usa, fermati nella "casa degli orrori" pianificavano attentato

I cinque adulti fermati nella baracca in New Messico, negli Usa, in cui sono stati trovati segregati 11 bambini ridotti pelle e ossa, stavano pianificando un attacco terroristico contro le istituzioni "corrotte", incluso l'ospedale Grady Memorila di Atlanta. Nella casa degli orrori è stato rinvenuto un documento scritto a mano dal titolo "Fasi di un attacco terroristico", oltre ad armi e munizioni. Lo riporta la Cnn.