Usa, dopo successo cortei anti armi obiettivo è voto

Gli studenti del liceo di Parkland in Florida, teatro della strage di San Valentino in cui hanno perso la vita 17 persone, si dicono determinati a mantenere alta l'attenzione sul movimento che ha chiesto una stretta sulla diffusione delle armi organizzando cortei in tutti gli Usa. L'obiettivo della mobilitazione nei prossimi mesi sarà il richiamo massiccio al voto in vista delle elezioni di midterm per il rinnovo del Congresso il prossimo novembre.