Usa, dopo Harvey arriva Irma: sull'Atlantico si forma nuovo uragano

Dopo Harvey, un nuovo uragano si è formato sull'Oceano Atlantico orientale. Si chiama Irma, è stato classificato per il momento categoria 2 (su una scala di pericolosità che arriva fino a 5) e porta con sé venti che soffiano ad una potenza di 160 chilometri all'ora. Secondo gli esperti, non c'è pericolo immediato per il continente americano.