16 marzo 2016 Usa, debutto in società per le figlie di Barack Obama Malia e Sasha sono entrate alla Casa Bianca da bambine. Ora stanno diventando donne e hanno partecipato alla loro prima cena ufficiale con i capi di stato

Debutto in società per le piccole Obama. C'era da aspettarselo prima o poi. Occhi puntati su Sasha di 17 anni e Malia di 14, bellissime in abito lungo da sera come non le avete mai viste.

Abiti costosissimi - Per le celebri figlie una mise da 20mila dollari, spicciolo più, spicciolo meno, gentile omaggio di due note mason di moda. Abiti di seta a falde, tessuti tempestati di diamanti preziosi e acconciature intonate. Un'eleganza non esagerata che non ha mortificato l'esuberanza della loro giovane età, assicurano gli stilisti.

Impazziscono i paparazzi - Si sprecano i flash, i tabloid si scatenano soprattutto quando le due giovani incontrano il bell'attore Rayan Reynolds. Il risultato è che la cena di Gala in onore del primo ministro canadese Justin Trudeau è solo un dettaglio. All'ombra di due mandati presidenziali, crescere per le due giovani Obama non è stato una cosa da poco. Una grande pressione, ma anche una favola da non farsi sfuggire e una volta tornate alla normalità, dice papà Barak, Sasha e Malia dovranno affrontare scele molto impegnative.