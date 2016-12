Usa, cyber-bombe su aree dell'Isis per distruggere il network internet del Califfato

Per la prima volta l'esercito statunitense ha annunciato di aver colpito le aree controllate dal gruppo dello Stato islamico con delle "cyber-bombe", sostenendo di aver aumentato le pressioni nei confronti del gruppo terroristico. Si tratta di raid per distruggere le capacità del network Internet del gruppo grazie al quale riesce a espandere la sua propaganda e a radicalizzare persone in tutto il mondo.

Gli Stati Uniti quindi puntano non solo sulle forze armate dello Stato Islamico ma anche sulla rete virtuale utilizzata massicciamente dall'Isis per espandere la sua propaganda e radicalizzare persone in tutto il mondo. Il vice segretario alla difesa Robert Work ha affermato che gli Usa stanno "facendo pressione sull'Isis in tutti i modi e da tutte le direzioni".