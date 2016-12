"Se Cuba non vorrà fare un accordo migliore per i cubani, i cubani americani e gli Stati Uniti nel loro insieme, metterò fine all'accordo". Così su Twitter il presidente eletto Usa, Donald Trump , a meno di tre giorni dalla morte di Fidel Castro . I repubblicani rimproverano a Barack Obama di aver fatto molte concessioni a L'Avana per il riavvicinamento tra i due Paesi ma senza aver ottenuto nulla in cambio.



Nel fine settimana, il suo staff aveva già reso noto che Trump ha intenzione di mantenere la promessa di cambiare l'accordo del 2014, che prevede il miglioramento dei rapporti diplomatici e commerciali tra Stati Uniti e Cuba. Per Reince Priebus, futuro capo di gabinetto di Trump, il presidente eletto lavorerà per avere "un accordo migliore".



In campagna elettorale, Trump ha attaccato Obama e il suo tentativo di normalizzare i rapporti tra i due Paesi, facendo troppe concessioni ai castristi - alleggerendo l'embargo del 1962 - senza contropartite da L'Avana sui diritti umani, la democrazia e l'economia di mercato. "Repressione, apertura dei mercati, libertà religiosa, prigionieri politici: queste cose devono cambiare per avere una relazione aperta e libera, è quello che pensa il presidente eletto Trump", ha avvertito l'attuale presidente del Comitato nazionale repubblicano. Priebus si è impegnato perché "non ci sia una relazione a senso unico, senza azione del governo Castro".



Anche la consigliera di Donald Trump, Kellyanne Conway, ha condannato l'amministrazione Obama per non aver "ottenuto niente in cambio" del ristabilimento delle relazioni diplomatiche con L'Avana nell'estate del 2015.



Obama e Biden non saranno ai funerali di Castro - Intanto da Washington arriva la notizia che "né il presidente americano Barack Obama, né il suo vice Joe Biden, parteciperanno ai funerali" dell'ex presidente cubano, Fidel Castro. Lo ha confermato il portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest, spiegando di non avere "notizie da dare su una delegazione americana ai funerali di Castro". "Non posso nemmeno confermare che ce ne sarà una. Se ci sarà, vi faremo sapere chi la guiderà e chi ne farà parte", ha concluso parlando con i giornalisti.