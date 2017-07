Usa, concessa la libertà condizionale a O.J. Simpson dopo 9 anni di carcere

"Non ho mai puntato una pistola verso qualcuno, sono sempre stato un bravo ragazzo, ma avrei potuto essere un cristiano migliore. Sono stato in carcere. Sono stato bravo e rispettoso. Ora voglio tornare dai miei figli", aveva detto Simpson durante l'udienza. Secondo quanto si apprende, sarebbe intenzionato ad andare a vivere in Florida. Simpson non potrà possedere alcuna arma e non potrà usare droghe.