Usa, c'è l'accordo tra repubblicani: riforma del fisco più vicina

I repubblicani alla Camera e al Senato Usa hanno raggiunto un accordo per armonizzare la proposta di legge sulla riforma fiscale voluta dal presidente Donald Trump. Il voto è atteso per la prossima settimana: ci sarebbero i numeri necessari per l'approvazione e consentire che il testo arrivi sul tavolo del presidente per la firma entro Natale, come promesso da Trump. Lo riferisce il New York Times citando fonti informate.